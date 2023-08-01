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    Диего Годин объявил о завершении карьеры

    Футбол Сборная Уругвая Футбол Испании Атлетико Футбол Италии Интер
    Уругвайский защитник Диего Годин объявил о завершении карьеры. 37-летний футболист сообщил об этом в социальных сетях.

    Диего Годин
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    Диего Годин

    «Время пришло. Спасибо, футбол!» — написал Годин.

    В клубной карьере он выступал за «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес Сарсфилд».

    В составе мадридской команды он становился чемпионом Испании в 2014 году, а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок страны (2014). Также футболист дважды выигрывал Лигу Европы.

    В составе сборной Уругвая Годин провел 161 матч, забив восемь голов. Центрбек сыграл на четырех мировых первенствах, а также является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей.

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