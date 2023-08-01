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    Акинфеев: Решил, что передачи со Слуцким больше не смотрю

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    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу скандального YouTube-шоу бывшего наставника красно-синих Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы «Ну, так нельзя».

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Изначально было интересно. Первый опыт. Я общался с Леонидом Викторовичем: он говорил, что ему интересен шоу-бизнес. Было прикольно, но потом это превратилось в хаос. Это их выбор. Я посмотрел две-три передачи и решил, что больше не буду это смотреть. Однообразие.

    Я на их передачу ходил в числе первых гостей, но ни одного матерного слова там не сказал, так что мой выпуск, вероятно, всё ещё на полке лежит. Полагаю, его даже не выпустят», — отметил Акинфеев в шоу «Известь».

    В прошлом сезоне Акинфеев стал обладателем Кубка России. В РПЛ ЦСКА занял второе место.

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