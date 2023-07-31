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    Агузаров: Многие российские игроки способны уехать в Европу и проявить себя там

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    Футбольный агент Алан Агузаров поделился мнением о нюансах трансферного рынка для российских клубов.

    Иван Игнатьев — один из клиентов Алана Агузарова
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    Иван Игнатьев — один из клиентов Алана Агузарова

    «К нам также едут иностранцы. Просто поменялся курс: если раньше переходило много игроков из Европы, то сейчас основная ставка на игроков из Латинской и Южной Америки. Говорить, что в связи с этим наш чемпионат как-то ослаб или просел, я бы не стал.

    Уверен, многие из наших ребят способны уехать в Европу и занять там определенную нишу, проявлять себя и быть конкурентоспособными.

    Сейчас просто такой период, когда существует много сдерживающих факторов, но в будущем ситуация может поменяться», — приводит слова Агузарова Sport24.

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