Агузаров: Многие российские игроки способны уехать в Европу и проявить себя там

Футбольный агентподелился мнением о нюансах трансферного рынка для российских клубов.

«К нам также едут иностранцы. Просто поменялся курс: если раньше переходило много игроков из Европы, то сейчас основная ставка на игроков из Латинской и Южной Америки. Говорить, что в связи с этим наш чемпионат как-то ослаб или просел, я бы не стал.

Уверен, многие из наших ребят способны уехать в Европу и занять там определенную нишу, проявлять себя и быть конкурентоспособными.

Сейчас просто такой период, когда существует много сдерживающих факторов, но в будущем ситуация может поменяться», — приводит слова Агузарова Sport24.