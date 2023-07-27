ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург» — ЦСКАКакая боль. Армейская молодежь не пощадила «Оренбург», игравший вдевятером
  • 12:17
    • Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА
  • 11:34
    • Защитник «Динамо» перейдет в «Лион» за 3 млн евро
  • 10:29
    • Агент: Если Черчесов вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом
  • 09:44
    • ЦСКА и «Васко да Гама» не договорились о трансфере Карраскаля
  • 09:00
    • Верратти согласовал контракт с «Аль-Хилялем»
    Все новости спорта

    Уткин: Испытываю дзюбозависимость — приходится говорить о Дзюбе, хотя я этого делать не хочу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Локомотив РПЛ Футбол России
    Известный блогер Василий Уткин высказался о нежелании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться с журналистами.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха», — сказал Дзюба после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России.

    «Артем не готов отвечать на вопросы журналистов, потому что они неправильные и неинтересные. Уже накидали количество вопросов, которые будут интересны для ответа Дзюбы.

  • Комментатор «Матч ТВ»: Буду называть фамилию Дзюбы, только если он начнет забивать интересные голы
  • Читайте по теме

    • Если честно, я испытываю дзюбозависимость. Мне приходится говорить о Дзюбе, хотя я этого делать не хочу. А что поделать? Все обсуждают, вам интересно.

    И вот я выдавливаю, выдавливаю из себя по капле Дзюбу. По крайне мере все-таки осталось довольно недолго: что мне выдавливать, что Дзюбе давать для этого поводы», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» и «Спартак» снова устроят перестрелку?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Рублев не заметит очередного соперника?
  • Альтмайер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» и АЕК сыграют по верхам?
  • «Торпедо-БелАЗ» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альтмайер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Железничар — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Завтра в 13:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Ибин Ву
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кресси — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры