Уткин: Испытываю дзюбозависимость — приходится говорить о Дзюбе, хотя я этого делать не хочу

Известный блогервысказался о нежелании нападающего «Локомотива»общаться с журналистами.

«Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха», — сказал Дзюба после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России.

«Артем не готов отвечать на вопросы журналистов, потому что они неправильные и неинтересные. Уже накидали количество вопросов, которые будут интересны для ответа Дзюбы.

Если честно, я испытываю дзюбозависимость. Мне приходится говорить о Дзюбе, хотя я этого делать не хочу. А что поделать? Все обсуждают, вам интересно.

И вот я выдавливаю, выдавливаю из себя по капле Дзюбу. По крайне мере все-таки осталось довольно недолго: что мне выдавливать, что Дзюбе давать для этого поводы», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.