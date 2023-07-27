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    Бывший гендиректор «Спартака»: Продажа пива — несущественный доход для клубов РПЛ

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о возможной продаже пива на российских стадионах.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс.

    Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей», — сказал Мележиков «Известиям».

    Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее сообщалось, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

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