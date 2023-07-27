Бывший гендиректор «Спартака»: Продажа пива — несущественный доход для клубов РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака»поделился мнением о возможной продаже пива на российских стадионах.

«Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс.

Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей», — сказал Мележиков «Известиям».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Ранее сообщалось, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.