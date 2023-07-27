Бывший гендиректор «Спартака»: Продажа пива — несущественный доход для клубов РПЛ

Евгений Мележиков Фото: globallookpress.com
«Это несущественный доход для клубов РПЛ. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс.
Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей», — сказал Мележиков «Известиям».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Ранее сообщалось, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.