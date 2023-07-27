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    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе своей команды в матче группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Команда играла последние 20 минут в другом темпе из-за жары? Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости.

    Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.

    Зобнин провёл чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет? И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман — футболист, который уничтожает, когда есть пространство.

    Рад, что он смог проявить свои качества. Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности», — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

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