Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче группового этапа Кубка России с(2:1).

«Команда играла последние 20 минут в другом темпе из-за жары? Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости.

Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.

Зобнин провёл чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет? И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман — футболист, который уничтожает, когда есть пространство.

Рад, что он смог проявить свои качества. Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности», — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

В следующем матче «Спартак» встретится 31 июля с «Балтикой» в рамках российской Премьер-лиги.