«Краснодар» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче первого тура группового этапа Кубка России московскийна выезде одолелсо счетом 2:1.

Авторами голов стали Роман Зобнин и Тео Бонгонда у «Спартака» и Кади — у «Краснодара».

Отметим, что в концовке первого тайма с поля был удален лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Краснодар — Спартак 1:2 Голы: 0:1 Роман Зобнин (21'), 0:2 Bongonda T. (67'), 1:2 Кади Боржес (90+5') Краснодар: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов, Хуниор Алонсо, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Александр Эктов, Георгий Арутюнян, Кевин, Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян, Сергей Волков Спартак: Александр Максименко, Бальде Кейта, Никита Чернов, Даниил Денисов, Георгий Джикия, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Квинси Промес, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Роман Зобнин Предупреждения: Джон Кордоба (45+2'), Михаил Игнатов (47'), Леон Классен (79'), Георгий Арутюнян (88'), Кади Боржес (90') Удаление: Эдуард Сперцян (44')

Напомним, ранее в этой группе «Пари НН» в серии пенальти переиграл московское «Динамо».