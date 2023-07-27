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    «Спартак» переиграл «Краснодар» в Кубке России

    «Краснодар» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» на выезде одолел «Краснодар» со счетом 2:1.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    Авторами голов стали Роман Зобнин и Тео Бонгонда у «Спартака» и Кади — у «Краснодара».

    Отметим, что в концовке первого тайма с поля был удален лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Краснодар — Спартак 1:2
    Голы: 0:1 Роман Зобнин (21'), 0:2 Bongonda T. (67'), 1:2 Кади Боржес (90+5') Краснодар: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов, Хуниор Алонсо, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Александр Эктов, Георгий Арутюнян, Кевин, Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян, Сергей Волков Спартак: Александр Максименко, Бальде Кейта, Никита Чернов, Даниил Денисов, Георгий Джикия, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Квинси Промес, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Роман Зобнин Предупреждения: Джон Кордоба (45+2'), Михаил Игнатов (47'), Леон Классен (79'), Георгий Арутюнян (88'), Кади Боржес (90') Удаление: Эдуард Сперцян (44')

    Напомним, ранее в этой группе «Пари НН» в серии пенальти переиграл московское «Динамо».

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