Личка прокомментировал поражение «Динамо» в серии пенальти с «Пари НН»

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче группового этапа Кубка России Пути РПЛ с(1:1, 3:4 по пен.) .

«У нас сегодня было семь игроков между 20 и 22 годами. Для них это отличная возможность играть с такой командой, как "Пари НН". Понятно, что у обеих команд были шансы забить второй гол.

Пенальти — лотерея, сегодня чуть больше повезло нижегородцам. Илья Купцов сыграл на воротах, Бессмертный также был хорош. Это будущее "Динамо". Нужно дать им игровую практику.

Понятно, что по результату я недоволен, но по игре получилось лучше, чем с "Краснодаром". Много индивидуальных ошибок? Понятно, какие у меня требования. Игроки постепенно привыкают.

Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки. У нас было два‑три момента, когда мы теряли мяч и давали сопернику возможность забить. Очень важна конкуренция в команде, когда у тебя 20 футболистов, эти молодые игроки толкают в спину тех, кто был в матче с "Краснодаром", так как надо работать, показывать, что ты лучший», — сказал Личка «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» потерпело второе поражение подряд. В 1-м туре РПЛ команда проиграла «Краснодару» (1:3).