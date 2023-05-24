Нагорных высказался о продлении контракта с Бариновым

Председатель совета директоровпрокомментировал подписание нового контракта с капитаном команды

«Сегодня клуб подписал новый контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Это формально зафиксировало наше обоюдное желание продолжать совместную работу! Дмитрий — один из сильнейших полузащитников в российском футболе, важный игрок команды, обеспечивающий ее связанность и стабильность, настрой двигаться вперед! Уверен, что он и дальше будет прогрессировать у нас под руководством Михаила Галактионова», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

24 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.