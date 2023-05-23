Серия А. Падение «Ювентуса» и взлёт «Лацио»

«Ювентус» лишили 10 очков в Серии А по делу о ложной финансовой отчётности. Решение суда федерации футбола Италии. Таким образом туринский клуб рухнул со 2-го на 7-е место. О ситуации в турнирной таблице за два тура до финиша разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 36-го тура сразу два клуба потеряли свои позиции в турнирной таблице. «Ювентус» опустился со 2-го на 7-е место, а «Фиорентина» скатилась с 8-й на 11-ю позицию.

Календарь и таблица Серии А

В плюсе оказались пять клубов: «Лацио» поднялся с 4-го на 2-е место, «Милан» (с 5-го на 4-е), «Аталанта» (с 7-го на 5-е), «Монца» (с 9-го на 8-е) и «Болонья» (с 11-го на 9-е).

Лига чемпионов

Чемпион Италии — «Наполи» реабилитировался перед своими болельщиками за поражение в позапрошлом туре. В последней игре неаполитанцы дома переиграли «Интер» (3:1).

«Наполи» globallookpress.com

За победителей голами отметились Андре Замбо-Ангисса, Джованни Ди Лоренцо и Джанлука Гаэтано. Таким образом «адзурри» набрали 86 очков. «Интер» в свою очередь остался на третьем месте, с активом в 66 баллов.

Место в Лиге чемпионов обеспечил «Лацио». Римский коллектив в рамках минувшего игрового дня нанёс минимальное поражение «Удинезе» (1:0). Единственный и победный гол в составе римлян забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти на 61-й минуте встречи.

В итоге «Лацио» заработал 68 очков и стал недосягаем для идущей на пятой строчке «Аталанты», у которой за плечами 61 набранный балл.

Замыкает лигочемпионскую четвёрку «Милан», который пополнил копилку 64 очками. В 36-м туре «россонери» разгромили худшую команду Серии А — «Сампдорию» (5:1).

Лига Европы

Дальше идёт группа команд, которая сражается за места в Лиге Европы. Лучшее положение у «Аталанты», которая занимает пятую строчку в итальянском чемпионате. В последней игре «королева провинциалов» смогла переиграть «Верону» (3:1).

«Аталанта» globallookpress.com

Ступенькой ниже расположилась «Рома», у которой 60 баллов. А на седьмой позиции находится «Ювентус», на его балансе теперь 59 пунктов.

Зона вылета

Стало известно имя нового неудачника, который покинет Серию А по итогам сезона. «Кремонезе» проиграл в 36-м туре «Болонье» (1:5), тем самым клуб лишился шансов на сохранение прописки. Ранее о понижении в классе узнали в команде «Сампдория».

«Лечче», «Специя» или «Верона». В концовке чемпионата кто-то из них присоединится к «Кремонезе» и «Сампдории» и тоже покинет элиту итальянского футбола. В зоне вылета пока находится «Верона».

Тур № 37

Матчи следующего тура пройдут 27 и 28 мая. На статус центрального поединка претендуют две пары. В субботу в Милане сразятся «Интер» и «Аталанта», а в воскресенье в Турине сойдутся «Ювентус» и «Милан».

«Лацио» попытается удержаться на второй строчке в поединке против «Кремонезе». Эта встреча запланирована на воскресенье, 28 мая.

Все прогнозы на Серию А

Завершится сезон в чемпионате Италии 4 июня. В этот день пройдут игры заключительного 38-го тура Серии А.