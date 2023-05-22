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    «Ювентус» отреагировал на снятие очков

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    «Ювентус» выступил с заявлением относительно решения Федерального апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC) лишить клуб 10 очков в текущем розыгрыше серии А по делу о фиктивном приросте капитала.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Футбольный клуб "Ювентус" принимает к сведению решение апелляционного суда FIGC и оставляет за собой право ознакомиться с причинами для оценки возможной апелляции в гарантийный совет.

    То, что было установлено решением пятой инстанции по этому делу, которое началось более года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его болельщиков, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными применением жестких санкций, которые, судя по всему, не учитывают принцип пропорциональности.

    Не игнорируя необходимость оперативности, от которой "Ювентус" никогда не уклонялся во время судебного разбирательства, подчеркивается, что эти факты все еще должны быть оценены судьей», — говорится в заявлении.

    Таким образом, после снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в таблице чемпионата Италии.

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