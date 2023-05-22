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    Лига 1. «Пари Сен-Жермен» в шаге от чемпионства

    Итоги 36-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Осер» — ПСЖ
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    «Осер» — ПСЖ
    «Пари Сен-Жермен» фактически обеспечил титул чемпиона Франции. Отобрать трофей у ПСЖ может только «Ланс», однако шансы призрачные. Битву за сохранение прописки в Лиге 1 продолжают «Осер» и «Нант». До окончания чемпионата командам осталось провести по два матча.

    Изменения в турнирной таблице

    Всего три изменения коснулись положения команд в турнирной таблице. На 9 место поднялась «Ницца», которой удалось обойти «Лорьян» (10 место). Местами также поменялись «Брест» (14 место) и «Страсбург» (15 место).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Есть перестановка в зоне вылета, улучшил свои позиции «Труа», команда сместила с 18-й строчки «Аяччо». Данный тандем уже не спасётся в этом сезоне, оба коллектива уже ждут понижения в классе.

    На шаг к чемпионству

    В 36-м туре ПСЖ одержал победу над «Осером» (2:1), благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французский форвард парижан оформил два быстрых гола: на 6-й и 8-й минутах встречи. Таким образом «Пари Сен-Жермен» набрал 84 очка в турнирной таблице и за два тура до финиша приблизился к чемпионству.

    Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ
    globallookpress.com

    Отобрать золото у ПСЖ могут только футболисты «Ланса». «Кроваво-золотые» в последней игре переиграли «Лорьян» (3:1). В этом поединке лучшей игрой отметились Фориан Сотока, Адриен Томассон и Секо Фофана. В итоге коллектив заработал 78 пунктов.

    Концовка сезона, соперников разделяют 6 очков, а сыграть осталось два тура. Теоретически «Ланс» может догнать ПСЖ в таблице. Для этого нужно выиграть самим оставшиеся матчи и ждать двух поражений от парижан.

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    • В таком случае в ход пойдёт лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Здесь тоже преимущество у лидера Лиги 1: у «Пари Сен-Жермена» (+50), а у «Ланса» (+34).

    Зона еврокубков

    «Марсель» практически лишился шансов на путевку в основную сетку Лиги чемпионов. «Провансальцы» будут играть в квалификации этого турнира.

    В минувшем туре «олимпийцы» потерпели фиаско в поединке с «Лиллем» (1:2). «Марсель» упустил победу в этом противостоянии, в составе команды отличился Жонатан Клосс. В составе «догов» отличились Джонатан Дэвид и Жонатан Бамба.

    «Лилль» — «Марсель»
    globallookpress.com

    Этой победой «Лилль» сохранил место в топ-5 французского чемпионата, набрав 63 очка. Эта строчка может позволить команде сыграть в квалификации Лиги конференций.

    На четвёртом месте французского чемпионата с 65-ю очками идёт «Монако». В последней игре «монегаски» проиграли «Лиону» (1:3) и позволили «Лиллю» подобраться вплотную.

    Зона вылета

    Уже известны три команды, которые покинут Лигу 1 по окончании сезона: «Труа», «Аяччо» и «Анже».

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    • А вот «Нант» всё ещё сохраняет шансы на сохранение прописки. У команды в активе — 33 очка. На спасительном 16-м месте идёт «Осер», который набрал 34 балла.

    Тур № 37

    Программу следующего игрового дня откроет поединок с участием лидера чемпионата Франции. ПСЖ сыграет на выезде против «Страсбурга». Ничья или победа в этом матче принесет парижанам чемпионский титул.

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    «Ланс» дома сыграет против «Аяччо», «Марсель» примет «Брест», а «Монако» отправится в гости к «Ренну».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи 37-го тура пройдут в один день, в субботу, 27 мая. Завершится чемпионат Франции 3 июня. На эту дату запланированы игры заключительного тура.

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