Лига 1. «Пари Сен-Жермен» в шаге от чемпионства

«Пари Сен-Жермен» фактически обеспечил титул чемпиона Франции. Отобрать трофей у ПСЖ может только «Ланс», однако шансы призрачные. Битву за сохранение прописки в Лиге 1 продолжают «Осер» и «Нант». До окончания чемпионата командам осталось провести по два матча.

Изменения в турнирной таблице

Всего три изменения коснулись положения команд в турнирной таблице. На 9 место поднялась «Ницца», которой удалось обойти «Лорьян» (10 место). Местами также поменялись «Брест» (14 место) и «Страсбург» (15 место).

Календарь и таблица Лиги 1

Есть перестановка в зоне вылета, улучшил свои позиции «Труа», команда сместила с 18-й строчки «Аяччо». Данный тандем уже не спасётся в этом сезоне, оба коллектива уже ждут понижения в классе.

На шаг к чемпионству

В 36-м туре ПСЖ одержал победу над «Осером» (2:1), благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французский форвард парижан оформил два быстрых гола: на 6-й и 8-й минутах встречи. Таким образом «Пари Сен-Жермен» набрал 84 очка в турнирной таблице и за два тура до финиша приблизился к чемпионству.

Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ globallookpress.com

Отобрать золото у ПСЖ могут только футболисты «Ланса». «Кроваво-золотые» в последней игре переиграли «Лорьян» (3:1). В этом поединке лучшей игрой отметились Фориан Сотока, Адриен Томассон и Секо Фофана. В итоге коллектив заработал 78 пунктов.

Концовка сезона, соперников разделяют 6 очков, а сыграть осталось два тура. Теоретически «Ланс» может догнать ПСЖ в таблице. Для этого нужно выиграть самим оставшиеся матчи и ждать двух поражений от парижан.

В таком случае в ход пойдёт лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Здесь тоже преимущество у лидера Лиги 1: у «Пари Сен-Жермена» (+50), а у «Ланса» (+34).

Зона еврокубков

«Марсель» практически лишился шансов на путевку в основную сетку Лиги чемпионов. «Провансальцы» будут играть в квалификации этого турнира.

В минувшем туре «олимпийцы» потерпели фиаско в поединке с «Лиллем» (1:2). «Марсель» упустил победу в этом противостоянии, в составе команды отличился Жонатан Клосс. В составе «догов» отличились Джонатан Дэвид и Жонатан Бамба.

«Лилль» — «Марсель» globallookpress.com

Этой победой «Лилль» сохранил место в топ-5 французского чемпионата, набрав 63 очка. Эта строчка может позволить команде сыграть в квалификации Лиги конференций.

На четвёртом месте французского чемпионата с 65-ю очками идёт «Монако». В последней игре «монегаски» проиграли «Лиону» (1:3) и позволили «Лиллю» подобраться вплотную.

Зона вылета

Уже известны три команды, которые покинут Лигу 1 по окончании сезона: «Труа», «Аяччо» и «Анже».

А вот «Нант» всё ещё сохраняет шансы на сохранение прописки. У команды в активе — 33 очка. На спасительном 16-м месте идёт «Осер», который набрал 34 балла.

Тур № 37

Программу следующего игрового дня откроет поединок с участием лидера чемпионата Франции. ПСЖ сыграет на выезде против «Страсбурга». Ничья или победа в этом матче принесет парижанам чемпионский титул.

«Ланс» дома сыграет против «Аяччо», «Марсель» примет «Брест», а «Монако» отправится в гости к «Ренну».

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи 37-го тура пройдут в один день, в субботу, 27 мая. Завершится чемпионат Франции 3 июня. На эту дату запланированы игры заключительного тура.