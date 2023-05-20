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    «Ноттингем Форест» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Ноттингем Форест» одержал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    Единственный гол был забит на 19-й минуте встречи. Нападающий «Ноттингема»
    Тайво Авонийи вышел один на один и забил гол в нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Арсенал Лондон 1:0
    Гол: 1:0 Тайво Авонийи (19') Ноттингем Форест: Кейлор Навас, Джо Уорролл, Фелипе (Вийи Боли, 79'), Мусса Ньякат, Серж Орье, Орел Мангала, Ryan Yates, Ренан Лоди, Морган Гиббз-Уайт, Данило (Шейку Куйяте, 73'), Тайво Авонийи (Бреннан Джонсон, 79') Арсенал Лондон: Леандро Троссард (Фабиу Виейра, 70'), Габриэл Жезус, Букайо Сака, Томас Парти, Жоржиньо, Мартин Эдегор, Гранит Джака (Эдвард Нкетиа, 63'), Габриэль Магальяйнс, Якуб Кивёр (Киран Тирни, 63'), Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Тайво Авонийи (25'), Мусса Ньякат (45 + 2'), Габриэл Жезус (54'), Габриэль Магальяйнс (78'), Морган Гиббз-Уайт (79')

    После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ (37 очков). «Арсенал» — на 2-й позиции (81).

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