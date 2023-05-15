ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Брайтон»Капитуляция. «Брайтон» добил последние надежды «Арсенала» на титул
  • 13:14
    • Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ
  • 12:51
    • «МЮ» снова заинтересован в подписании Рабьо
  • 12:34
    • «Крылья Советов» могут покинуть ключевые игроки
  • 11:47
    • УЕФА назвал арбитров на ответные матчи в 1/2 финала Лиги чемпионов
  • 11:09
    • «ПСЖ» готов расстаться с Верратти
    Все новости спорта

    Кобелев: «Динамо» нужно крепко подумать о своем будущем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что его не удивило поражение московской команды от «Ахмата» (0:3).

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    После этой игру «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

    «Такой счет меня совершенно не удивил. Это конец сезона, и "Динамо" после сегодняшнего матча нужно крепко подумать о своем будущем. Через два месяца уже новый чемпионат, еще вчера нужно было принимать важные изменения в команде.

    Нужно сконцентрироваться на формировании костяка команды, который будет иметь одну цель и действовать как один организм.

  • Семин отреагировал на возможное назначение Николича в «Динамо»
  • Читайте по теме

    • Думаю, Захарян так и не сможет стать тем лидером, который будет один выводить команду к победе.

    "Динамо" нужен подходящий новый тренер и формирование или сохранение нынешнего костяка команды в виде Захаряна, Тюкавина и Смолова», — приводит слова Кобелева Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.95
  • Экспресс дня 16 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры