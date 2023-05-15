Кобелев: «Динамо» нужно крепко подумать о своем будущем

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
После этой игру «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.
«Такой счет меня совершенно не удивил. Это конец сезона, и "Динамо" после сегодняшнего матча нужно крепко подумать о своем будущем. Через два месяца уже новый чемпионат, еще вчера нужно было принимать важные изменения в команде.
Нужно сконцентрироваться на формировании костяка команды, который будет иметь одну цель и действовать как один организм.
Думаю, Захарян так и не сможет стать тем лидером, который будет один выводить команду к победе.
"Динамо" нужен подходящий новый тренер и формирование или сохранение нынешнего костяка команды в виде Захаряна, Тюкавина и Смолова», — приводит слова Кобелева Sport24.