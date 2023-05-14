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    Интер Майами — Нью-Инглэнд Революшн: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.05.2023 в 02:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Интер Майами — Нью-Инглэнд Революшн

    Футбол MLS
    Интер Майами и Нью-Инглэнд Революшн начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 14.05.2023.

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    Последний матч между собой: Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер Майами»).

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