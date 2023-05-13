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    Интер — Сассуоло: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2023 в 21:45 начнется матч в Серии А Интер — Сассуоло

    Футбол Серия A Интер Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Интер и Сассуоло начнут матч в 21:45 в Серии А, 13.05.2023.

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    Последний матч между собой: Сассуоло — Интер 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

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