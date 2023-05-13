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    Дортмунд разгромил Гладбах в дерби двух «Боруссий»

    «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах: счет матча 5:2, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» переиграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 5:2 в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    На голы Доньелла Малена, Джуда Беллингема и Джованни Рейны, а также дубль Себастьяна Аллера гости ответили точными ударами Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Боруссия М 4:1
    Голы: 1:0 Дониелл Мален (5'), 2:0 Джуд Беллингхэм (пенальти) (18'), 3:0 Себастьен Аллер (20'), 4:0 Себастьен Аллер (32'), 4:1 Рами Бенсебаини (пенальти) (75'), 4:2 Ларс Штиндль (86') Боруссия Д: Грегор Кобель, Мариус Вольф, Никлас Зюле, Матс Хуммельс (Салих Озкан, 59'), Юлиан Рюэрсон (Рафаэл Геррейру, 59'), Джуд Беллингхэм, Эмре Джан, Юлиан Брандт (Марко Ройс, 69'), Дониелл Мален (Джованни Рейна, 69'), Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 79'), Карим Адейеми Боруссия М: Nathan N`Goumou Minpole (Ларс Штиндль, 77'), Ханнес Вольф (Коу Итакура, 46'), Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 68'), Йонас Хофман, Куадио Коне (Лука Нец, 77'), Юлиан Вайгль, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи (Тони Янчке, 83'), Марвин Фридрих, Штефан Ляйнер, Ян Якоб Ольшовски Предупреждение: Рами Бенсебаини (77')

    Таким образом, Дортмунд набрал 67 очков и вновь сократил отставание от лидирующей «Баварии» до одного пункта. У Гладбаха 39 баллов и одиннадцатая строчка.

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