начнут матч в 16:30 в футбольной Бундеслиге, 13.05.2023.

Последний матч между собой: Шальке 04 — Бавария 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Бавария»).

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