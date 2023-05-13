«Бавария»
Мюнхенская команда близка к очередному чемпионскому титулу. В настоящий момент команда из Мюнхена занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Баварцы имеют на своем счету 65 очков.
«Звезды юга» лишь на один пункт опережают дортмундскую «Боруссию». Именно между этими двумя командами и будет определяться чемпион, поскольку остальные уже отстали. «Красные» являются фаворитами на получение Салатницы.
Коэффициенты матча Бавария — Шальке 04
Из Кубка Германии подопечные Томаса Тухеля вылетели уступив «Фрайбургу» (1:2), а после этого проиграли «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) в Лиге чемпионов. Таким образом, FCB продолжает борьбу лишь в чемпионате Германии.
В последних двух матчах «Бавария» переиграла «Вердер» (2:1) и «Герту» (2:0), а до этого уступили «Майнцу» (1:3) и сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
«Шальке»
Команда из Гельзенкирхена продолжает борьбу за выживание в немецкой Бундеслиги. В настоящий момент «кобальтовые» занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «горняков» 30 очков.
«Королевские синие» сейчас лишь на два балла опережают «Штутгарт» и «Бохум», которые находятся в зоне вылета. Также они только на два пункта отстают от «Хоффенхайма». Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба еще впереди и она обещает быть жаркой.
Из Кубка Германии подопечные Томаса Райса вылетели уже давно, а вот в немецком первенстве провели 31 игру, в которых смогли 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 59 мячей.
В последних играх гельзенкирхенцы переиграли «Майнц» (3:2) и «Вердер» (2:1). До этого «Шальке» крупно уступил «Фрайбургу» (0:4), но разгромил «Герту» (5:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,13. Успех «Шальке» оценивается в 18,50, ничья — в 10,00.
В матче первого круга «Бавария» на выезде переиграла «Шальке» со счетом 2:0.
Поставим на то, что «Бавария» не сможет крупно обыграть «Шальке».
Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии поразят ворота друг друга.