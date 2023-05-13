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    «Бавария» не разгромит «Шальке»

    «Бавария» — «Шальке». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Шальке»
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    «Бавария»
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Мая 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Бавария»

    Мюнхенская команда близка к очередному чемпионскому титулу. В настоящий момент команда из Мюнхена занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Баварцы имеют на своем счету 65 очков.

    «Звезды юга» лишь на один пункт опережают дортмундскую «Боруссию». Именно между этими двумя командами и будет определяться чемпион, поскольку остальные уже отстали. «Красные» являются фаворитами на получение Салатницы.

    Коэффициенты матча Бавария — Шальке 04

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    Из Кубка Германии подопечные Томаса Тухеля вылетели уступив «Фрайбургу» (1:2), а после этого проиграли «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) в Лиге чемпионов. Таким образом, FCB продолжает борьбу лишь в чемпионате Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних двух матчах «Бавария» переиграла «Вердер» (2:1) и «Герту» (2:0), а до этого уступили «Майнцу» (1:3) и сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

    «Шальке»

    Команда из Гельзенкирхена продолжает борьбу за выживание в немецкой Бундеслиги. В настоящий момент «кобальтовые» занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «горняков» 30 очков.

    «Королевские синие» сейчас лишь на два балла опережают «Штутгарт» и «Бохум», которые находятся в зоне вылета. Также они только на два пункта отстают от «Хоффенхайма». Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба еще впереди и она обещает быть жаркой.

    Из Кубка Германии подопечные Томаса Райса вылетели уже давно, а вот в немецком первенстве провели 31 игру, в которых смогли 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 59 мячей.

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    • В последних играх гельзенкирхенцы переиграли «Майнц» (3:2) и «Вердер» (2:1). До этого «Шальке» крупно уступил «Фрайбургу» (0:4), но разгромил «Герту» (5:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,13. Успех «Шальке» оценивается в 18,50, ничья — в 10,00.

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    В матче первого круга «Бавария» на выезде переиграла «Шальке» со счетом 2:0.

    Поставим на то, что «Бавария» не сможет крупно обыграть «Шальке».

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии поразят ворота друг друга.

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    «Бавария» — «Шальке»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» не разгромит «Шальке»
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