«Бавария» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенская команда близка к очередному чемпионскому титулу. В настоящий момент команда из Мюнхена занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Баварцы имеют на своем счету 65 очков.

«Звезды юга» лишь на один пункт опережают дортмундскую «Боруссию». Именно между этими двумя командами и будет определяться чемпион, поскольку остальные уже отстали. «Красные» являются фаворитами на получение Салатницы.

Коэффициенты матча Бавария — Шальке 04 1X2Новым игрокам 1.139.5017.00Бонус$9500

Из Кубка Германии подопечные Томаса Тухеля вылетели уступив «Фрайбургу» (1:2), а после этого проиграли «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) в Лиге чемпионов. Таким образом, FCB продолжает борьбу лишь в чемпионате Германии.

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В последних двух матчах «Бавария» переиграла «Вердер» (2:1) и «Герту» (2:0), а до этого уступили «Майнцу» (1:3) и сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Шальке»

Команда из Гельзенкирхена продолжает борьбу за выживание в немецкой Бундеслиги. В настоящий момент «кобальтовые» занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «горняков» 30 очков.

«Королевские синие» сейчас лишь на два балла опережают «Штутгарт» и «Бохум», которые находятся в зоне вылета. Также они только на два пункта отстают от «Хоффенхайма». Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба еще впереди и она обещает быть жаркой.

Из Кубка Германии подопечные Томаса Райса вылетели уже давно, а вот в немецком первенстве провели 31 игру, в которых смогли 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 59 мячей.

В последних играх гельзенкирхенцы переиграли «Майнц» (3:2) и «Вердер» (2:1). До этого «Шальке» крупно уступил «Фрайбургу» (0:4), но разгромил «Герту» (5:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,13. Успех «Шальке» оценивается в 18,50, ничья — в 10,00.

В матче первого круга «Бавария» на выезде переиграла «Шальке» со счетом 2:0.

Поставим на то, что «Бавария» не сможет крупно обыграть «Шальке».

Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии поразят ворота друг друга.