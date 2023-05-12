Маскерано: Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону» и закончил там карьеру

Экс-футболистпрокомментировал новость о возможном возвращении нападающегов каталонский клуб.

«Что касается "Барселоны ", то из-за моего пребывания там и любви, которую я питаю к клубу, я бы хотел, чтобы Лео вернулся и закончил там карьеру.

Не знаю, возможно ли это осуществить, но я бы хотел, чтобы он закрыл главу с "Барсой" своим возвращением в клуб. Надеюсь, это мы и увидим», — приводит слова Маскерано TyC Sports.

Месси впервые попал в основной состав «Барселоны» в 2003 году. Летом 2021 года аргентинец перешел в ПСЖ. В нынешнем сезоне Месси сыграл 28 матчей во французской Лиги 1, забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.