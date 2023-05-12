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    Маскерано: Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону» и закончил там карьеру

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    Экс-футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.

    Хавьер Маскерано и Лионель Месси в сборной Аргентины
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    Хавьер Маскерано и Лионель Месси в сборной Аргентины

    «Что касается "Барселоны ", то из-за моего пребывания там и любви, которую я питаю к клубу, я бы хотел, чтобы Лео вернулся и закончил там карьеру.

    Не знаю, возможно ли это осуществить, но я бы хотел, чтобы он закрыл главу с "Барсой" своим возвращением в клуб. Надеюсь, это мы и увидим», — приводит слова Маскерано TyC Sports.

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  • 10/05/2023

    • Месси впервые попал в основной состав «Барселоны» в 2003 году. Летом 2021 года аргентинец перешел в ПСЖ. В нынешнем сезоне Месси сыграл 28 матчей во французской Лиги 1, забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.

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