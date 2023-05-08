В «Локомотиве» рассказали о будущем Педриньо

Председатель совета директоров московскогопрокомментировал кадровую ситуацию в лагере железнодорожников.

«Когда ждать Конти и Фассона? Надеемся, что до конца чемпионата они выйдут на поле.

Педро Габриэль? Мы работает над тем, чтобы обеспечить ему трудоустройство в клубах Европы. "Локомотив" на него не рассчитывает? Наверное, в Европе у него больше шансов трудоустроиться. Идёт работа», — цитирует Нагорных «Чемпионат».

Напомним, ранее Педриньо был вынужден покинуть бразильский «Сан-Паулу», за который выступал на правах аренды, так как клуб расторг арендное соглашение после обвинений в адрес футболиста. Его бывшая девушка заявила, что футболист избивал её. Кроме того, в Сети появилась переписка, в которой Педриньо угрожал девушке убийством.