Семак: Это была не лучшая наша игра

Главный тренер «Зенита»дал комментарий после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Клуб досрочно оформил чемпионство.

«Каждое чемпионство разное. Мне кажется, привыкнуть к этому невозможно.

Режиссура сегодняшнего матча была замечательная, лучше не придумаешь. Для нас очень важно сохранить голод к победам, что мы сегодня и показали. Матч складывался сложно для нас, но в совокупности мы заслужили победу. Хотя это была не лучшая наша игра.

После забитого мяча мы отдали инициативу. Ответственность давила на ребят, в некоторых моментах мы упрощали игру.

Вторая звездочка на эмблеме — это достижение для клуба. Очень хотелось завоевать вторую звезду перед 100‑летием клуба, которое будет через пару лет.

Лично для меня это звездочка для команды. Я тут не важен. Мы стараемся для наших болельщиков.

В первую очередь тренеру "Зенита" нужен результат. Мы пытались шаг за шагом разнообразить нашу игру, чтобы оставаться наверху — это достаточно сложно.

Именно это чемпионство подарило городу и клубу звезду», — сказал Семак.