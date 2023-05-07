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    Семак: Это была не лучшая наша игра

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Клуб досрочно оформил чемпионство.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Каждое чемпионство разное. Мне кажется, привыкнуть к этому невозможно.

    Режиссура сегодняшнего матча была замечательная, лучше не придумаешь. Для нас очень важно сохранить голод к победам, что мы сегодня и показали. Матч складывался сложно для нас, но в совокупности мы заслужили победу. Хотя это была не лучшая наша игра.

    После забитого мяча мы отдали инициативу. Ответственность давила на ребят, в некоторых моментах мы упрощали игру.

    Вторая звездочка на эмблеме — это достижение для клуба. Очень хотелось завоевать вторую звезду перед 100‑летием клуба, которое будет через пару лет.

    Лично для меня это звездочка для команды. Я тут не важен. Мы стараемся для наших болельщиков.

    В первую очередь тренеру "Зенита" нужен результат. Мы пытались шаг за шагом разнообразить нашу игру, чтобы оставаться наверху — это достаточно сложно.

    Именно это чемпионство подарило городу и клубу звезду», — сказал Семак.

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