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    Артета: Мы играем за победу в АПЛ

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 35-го тура АПЛ.

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    «Я думаю, что то слово, которым я могу описать сегодняшнюю игру своей команды, является гордость. Я очень горжусь игроками за то, как они справились с давлением, и командой, которая способная на многое. Мы справились с этим очень хорошо. Было много эмоций от того, что произошло в прошлом году здесь.

    Мы должны были вернуться к тому чувству [поражению в прошлом году — нарезки игры с "Ньюкаслом", которые Артета показал своим игрокам в преддверии матча], чтобы это понять. Недостаточно просто говорить об этом. Мы должны видеть наши лица и понимать эмоции. Это касается не только игроков, но и персонала. Мы не хотим быть такими больше, это ужасное чувство. Сегодня мы должны были показать другую конкурентоспособность, желание, а затем качество.

    Мы должны продолжать расти. Мы делали это в течение 10 месяцев, и мы должны продолжать это делать каждый день. Требования невероятно высоки, мы это знаем. Мы делаем то, что должны делать, чтобы выигрывать матчи Остались три игры, и мы все еще остаемся в борьбе за титул.

    Перед игрой я чувствовал, что сегодня надену бутсы, потому что атмосфера была невероятная. Это то, чего вы хотите. Мы играем за победу в АПЛ», — цитирует Артету BBC.

    «Арсенал» все еще отстает на одно очко от «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.

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