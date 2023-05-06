ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Лидс». Онлайн
  • 16:01
    • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
    Все новости спорта

    Талалаев выступил с критикой в адрес судей после матча «Химки» — «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Динамо
    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказал претензии к судейской бригаде в матче РПЛ с «Динамо» (0:1).

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Ключевой эпизод, который привел к пенальти? Назначение Карасева на игру. Не согласен с решением судей? Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.

    Я поблагодарил команду, всё, что мы могли мы сегодня, сделали. Мы играли лучше "Динамо", но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

    Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем "Динамо", находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю динамовцев», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч ТВ».

  • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
  • Читайте по теме

    • После этого матча «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 4 балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Свентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры