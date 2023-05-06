Талалаев выступил с критикой в адрес судей после матча «Химки» — «Динамо»

Главный тренервысказал претензии к судейской бригаде в матче РПЛ с(0:1).

«Ключевой эпизод, который привел к пенальти? Назначение Карасева на игру. Не согласен с решением судей? Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.

Я поблагодарил команду, всё, что мы могли мы сегодня, сделали. Мы играли лучше "Динамо", но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем "Динамо", находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю динамовцев», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч ТВ».

После этого матча «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 4 балла.