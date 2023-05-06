«Химки» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 26-го тура чемпионата Россиив родных стенах уступилисо счетом 0:1.

Судьба встречи решилась лишь на шестой компенсированной минуте, когда Федор Смолов поразил ворота соперника ударом с пенальти.

Отметим, что «Динамо» практически весь второй тайм играло в большинстве из-за удаления хавбека «Химок» Мори Гбане.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Динамо 0:0 Гол: : (28') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Виталий Лысцов, Лео Андраде, Лев Скворцов, Жаниу Бикел, Guliev A., Никола Антич, Резиуан Мирзов, Гбане Мори, Александр Долгов Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Фёдор Смолов, Ярослав Гладышев Предупреждения: Гбане Мори (13'), Лев Скворцов (24'), Гбане Мори (47')

Календарь и таблица РПЛ

По итогам этой игры команды занимают следующие позиции: «Динамо» (42 очка) — пятое, «Химки» (17 пунктов) — пятнадцатые.