ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4
  • 15:37
    • «Торпедо» — «Ахмат»: стартовые составы команд
  • 11:21
    • Федотов признан лучшим тренером РПЛ в апреле
    Все новости спорта

    «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»

    «Химки» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Динамо
    В матче 26-го тура чемпионата России «Химки» в родных стенах уступили «Динамо» со счетом 0:1.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    Судьба встречи решилась лишь на шестой компенсированной минуте, когда Федор Смолов поразил ворота соперника ударом с пенальти.

    Отметим, что «Динамо» практически весь второй тайм играло в большинстве из-за удаления хавбека «Химок» Мори Гбане.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Динамо 0:0
    Гол: : (28') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Виталий Лысцов, Лео Андраде, Лев Скворцов, Жаниу Бикел, Guliev A., Никола Антич, Резиуан Мирзов, Гбане Мори, Александр Долгов Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Фёдор Смолов, Ярослав Гладышев Предупреждения: Гбане Мори (13'), Лев Скворцов (24'), Гбане Мори (47')

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам этой игры команды занимают следующие позиции: «Динамо» (42 очка) — пятое, «Химки» (17 пунктов) — пятнадцатые.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Свентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры