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    «Манчестер Сити» — «Лидс». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» примет «Лидс»

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    «Манчестер Сити»
    Сегодня в 17:00 по московскому времени на стадионе «Этихад» лидер турнирной таблицы АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Лидса». За ходом матча 35-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» после 33-х сыгранных матчей занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Сити» 79 очков: 25 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Отрыв от идущим вторым «Арсенала» составляет одно очко, но при этом подопечные Гвардиолы сыграли на один матч меньше. Разница забитых и пропущенных мячей «горожан» составляет 87:30.

    Крупная победа в предыдущем перенесенном матче 28-го тура против «Вест Хэма» (3:0) позволила «горожанам» вновь забраться на вершину АПЛ и немного оторваться от «Арсенала». Голами в составе «Манчестер Сити» отличились Аке, Холанн и Фоден. Норвежский нападающий забил 35-й гол в чемпионате и побил рекорд по голам в сезоне в АПЛ.

    Таким образом, «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в чемпионате Англии до 9-ти матчей, а общее число игр без поражений во всех турнирах с участием «горожан» достигло 19-ти.

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    «Лидс»

    «Павлины» по итогам 34-го тура АПЛ занимают 17-е место в турнирной таблице. На счету «Лидса» 30 очков: 7 побед, 9 ничьи и 18 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 43:67.

    После крупного поражения от «Борнмута» (1:4) в 34-м туре АПЛ «Лидс» расстался с главным тренером команды Хави Грасией и назначил на его место опытнейшего Сэма Эллардайса.

    Поражение от «Борнмута» стало для «павлинов» уже четвертым в пяти последних матчах. За этот период «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5), «Ливерпулю» (1:6) и «Фулхэму» (1:2), а также разошелся миром с «Лестером» (1:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Манчестер Сити» добыл выездную победу со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 5 побед, «Лидс» выиграл 3 встречи и еще дважды между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лидс» с коэффициентом 1.93.

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