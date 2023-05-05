Месси больше не хочет играть за «ПСЖ»

может больше не сыграть за, сообщает L’Equipe.

Ранее на этой неделе Месси был отстранен от работы с «ПСЖ» в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию. Он точно пропустит матчи с «Труа» и «Аяччо».

По данным источника, аргентинец больше не представляет свое возвращение в состав «ПСЖ». Он уверен, что снова будет освистан болельщиками команды.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, то парижский клуб решил не продлевать соглашение с семикратным обладателем Золотого мяча.

Напомним, также появилась информация, что один из клубов Саудовской Аравии готов предложить Месси контракт на 400 миллионов евро.