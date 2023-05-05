Лукаку останется в «Челси», если команду возглавит Почеттино

может провести следующий сезон в, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, это произойдет в том случае, если главным тренером лондонской команды станет Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист верит, что бельгийский нападающий сможет вернуться на прежний уровень и стать одним из лидеров «синих».

Летом 2022 года Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды. Ранее в миланском клубе несколько раз заявляли, что не собираются выкупать Ромелу. За год до этого «Челси» заплатил «Интеру» за Лукаку почти 100 миллионов фунтов.