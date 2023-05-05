ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ»
    Все новости спорта

    Лукаку останется в «Челси», если команду возглавит Почеттино

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии Интер Серия A Футбол Италии Трансферы
    Ромелу Лукаку может провести следующий сезон в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Ромелу Лукаку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку

    По данным источника, это произойдет в том случае, если главным тренером лондонской команды станет Маурисио Почеттино.

    Аргентинский специалист верит, что бельгийский нападающий сможет вернуться на прежний уровень и стать одним из лидеров «синих».

  • Верьте в Поча. Аргентинец — идеальный тренер, чтобы начать новую эру «Челси»
  • Несмотря на увольнения из «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино — идеальный тренер для «Челси»
  • 26/04/2023

    • Летом 2022 года Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды. Ранее в миланском клубе несколько раз заявляли, что не собираются выкупать Ромелу. За год до этого «Челси» заплатил «Интеру» за Лукаку почти 100 миллионов фунтов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?
  • «Байер» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?
  • «Майнц» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли Карацев обыграть Штруффа и выйти в финал?
  • Штруфф — Карацев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Штруфф — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры