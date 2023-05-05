ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиForza Napoli. Как команда Спаллетти добилась триумфальной победы в Серии А
  • 18:51
    • Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Кержаков прокомментировал крупную победу «Зенита» в матче с «Крыльями»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов
    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе своей команды в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (5:1).

    Михаил Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кержаков

    «Начало было нервным, опять долго раскачивались и поплатились за это. Самара была заряжена: у них непростая турнирная ситуация.

    Потом мы собрались, забили два, а удаление сыграло ключевую роль (на 41-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник "Крыльев" Гленн Бейл). В принципе, исход был предрешён.

    Было ли тревожно за результат после гола "Крыльев"? Немножко было. Если бы мы не забили в первом тайме, ситуация могла стать непростой. Но пропущенный гол послужил для нас чем-то вроде холодного душа.

    Мы быстро собрались, отыгрались и вышли вперед», — рассказал Кержаков в интервью пресс-службе «Зенита».

  • Разгром на классе. Малком уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к титулу
  • Реакция спортивных СМИ на волевую победу питерского клуба в Самаре
  • 29/04/2023

    • Петербургская команда занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 61-м баллом в активе. «Крылья» — на 12-й строчке (25).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?
  • «Байер» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?
  • «Майнц» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли Карацев обыграть Штруффа и выйти в финал?
  • Штруфф — Карацев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Штруфф — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры