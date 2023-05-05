Кержаков прокомментировал крупную победу «Зенита» в матче с «Крыльями»

Голкипервысказался о победе своей команды в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с(5:1).

«Начало было нервным, опять долго раскачивались и поплатились за это. Самара была заряжена: у них непростая турнирная ситуация.

Потом мы собрались, забили два, а удаление сыграло ключевую роль (на 41-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник "Крыльев" Гленн Бейл). В принципе, исход был предрешён.

Было ли тревожно за результат после гола "Крыльев"? Немножко было. Если бы мы не забили в первом тайме, ситуация могла стать непростой. Но пропущенный гол послужил для нас чем-то вроде холодного душа.

Мы быстро собрались, отыгрались и вышли вперед», — рассказал Кержаков в интервью пресс-службе «Зенита».

Петербургская команда занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 61-м баллом в активе. «Крылья» — на 12-й строчке (25).