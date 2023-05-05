Аленичев: Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся

Бывший полузащитник московскогоподелился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с

Встреча состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы "Спартак" хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для "Спартака", если "Зенит" оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю "Спартаку", чтобы для "Зенита" праздник не состоялся», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, после 25-го тура РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков. «Зенит» расположился на верхней строчке, набрав 61 очко.