Пирес заявил, что Месси стоит покинуть ПСЖ

Экс-футболистпрокомментировал ситуацию с нападающим, заявив, что аргентинцу стоит покинул клуб.

«Не понимаю травлю Месси в ПСЖ. Он этого не заслуживает. Если я играю, а мне свистят, то это потому, что я не нравлюсь людям.

Если люди свистят мне вслед, я ухожу. Не знаю, вернулся бы я на его месте в "Барселону", но точно не остался бы в парижской команде», — сказал бывший игрок сборной Франции TyC Sports.

Напомним, что «Барселона» предложит Месси двухлетних контракт на 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел 28 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.