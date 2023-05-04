ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 1:0. Онлайн
  • 23:41
    • «Наполи» не сумел обыграть «Удинезе», но обеспечил себе досрочную победу в Серии А
    Все новости спорта

    Пирес заявил, что Месси стоит покинуть ПСЖ

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Экс-футболист «Арсенала» Робер Пирес прокомментировал ситуацию с нападающим ПСЖ Лионелем Месси, заявив, что аргентинцу стоит покинул клуб.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Не понимаю травлю Месси в ПСЖ. Он этого не заслуживает. Если я играю, а мне свистят, то это потому, что я не нравлюсь людям.

    Если люди свистят мне вслед, я ухожу. Не знаю, вернулся бы я на его месте в "Барселону", но точно не остался бы в парижской команде», — сказал бывший игрок сборной Франции TyC Sports.

  • Нелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
  • Уход аргентинца с «Парк де Пренс» стал почти неизбежным
  • Вчера

    • Напомним, что «Барселона» предложит Месси двухлетних контракт на 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел 28 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Динамо» прервет серию неудач
  • «Химки» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Долгожданная победа «Енисея»?
  • «Енисей» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Енисей — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры