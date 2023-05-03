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    «Ман Сити» вернулся на вершину таблицы АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 3:0 победил «Вест Хэм».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Первый тайм прошел без голов. «Горожане» начали забивать уже во втором. На 50-й минуте Натан Аке открыл счет с передачи Рияда Мареза.

    Через 20 минут Эрлинг Холанн воспользовался пасом Джека Грилиша и удвоил результат, забив тем самым свой 35-й гол в сезоне АПЛ. Вышедший на замену Фил Фоден поставил точку в поединке точным ударом с края штрафной на 85-й минуте.

    АПЛ. 28-й тур
    Манчестер Сити — Вест Хэм 3:0 (0:0, 3:0)
    Голы: 1:0 — 50 Аке, 2:0 — 70 Холанд, 3:0 — 85 ФоденМанчестер Сити Ортега, Уокер, Аке (Аканджи, 77), Рубен Диаш, Стоунз, Грилиш, Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 90), Марез, Холанд, Альварес (Фоден, 77)Вест Хэм Фабианьски, Цоуфал (Джонсон, 62), Огбонна, Керер, Крессуэлл, Эмерсон, Форнальс, Лукас Пакета, Даунс, Боуэн (Бенрахма, 79), Антонио (Ингз, 67)Предупреждение: Даунс (49)

    Набрав 79 очков, «Ман Сити» обошел «Арсенал» в таблице и снова вышел в лидеры турнира. Отрыв составляет одно очко, но при этом у «горожан» игра в запасе.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» потерпел 3-е поражение подряд и с 34 баллами находится на 15-й позиции.

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