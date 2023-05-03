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    Лэмпард: «Челси» был недостаточно хорош, чтобы играть против «Арсенала»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Мы были недостаточно хороши, чтобы играть против них. Мы были слишком пассивны. Владея мячом, мы не играли против их прессинга и не выигрывали "вторые" мячи.

    "Челси" добился большого успеха на протяжении 20 лет внутри страны и в Лиге чемпионов, но сейчас мы не на своем месте. Невозможно изменить ситуацию за одну ночь. Нам надо постараться сделать это быстрее. У нас впереди еще одна игра на выходных, а также оставшиеся матчи сезона», — цитирует Лэмпарда BBCSport.

    «Арсенал» вернулся на первое место в таблице чемпионата Англии и опережает на два очка «Манчестер Сити», который при этом провел на два матча меньше. «Челси» с 39 очками занимает 12 строчку.

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    Отметим, что Лэмпард в этой игре потерпел шестое подряд поражение во главе «Челси» во всех турнирах после возвращения на пост главного тренера.

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