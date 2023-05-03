Аленичев: «Спартак» должен на хорошей ноте закончить чемпионат

Бывший главный тренерзаявил, что «красно-белые» могут не попасть в тройку лидеров РПЛ по итогам сезона.

«Надеюсь, что "Спартак" сможет стать вторым. Хотя у "Спартака" очень тяжёлый график — есть матчи с "Зенитом" и ЦСКА. Учитывая то, что "Спартак" играет крайне не стабильно весной.

Поэтому есть опасения, что "Спартак" может и в тройку не попасть. Но надеюсь, что тренерский штаб понимает эту ситуацию. Болельщики этого не простят. И наоборот — будут очень довольны, если "Спартак" попадёт в тройку.

"Спартак" должен на хорошей ноте закончить этот чемпионат», — сказал Аленичев Чемпионату.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. До конца чемпионата осталось 5 туров.