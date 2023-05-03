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    Аленичев: «Спартак» должен на хорошей ноте закончить чемпионат

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что «красно-белые» могут не попасть в тройку лидеров РПЛ по итогам сезона.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Надеюсь, что "Спартак" сможет стать вторым. Хотя у "Спартака" очень тяжёлый график — есть матчи с "Зенитом" и ЦСКА. Учитывая то, что "Спартак" играет крайне не стабильно весной.

    Поэтому есть опасения, что "Спартак" может и в тройку не попасть. Но надеюсь, что тренерский штаб понимает эту ситуацию. Болельщики этого не простят. И наоборот — будут очень довольны, если "Спартак" попадёт в тройку.

    "Спартак" должен на хорошей ноте закончить этот чемпионат», — сказал Аленичев Чемпионату.

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