«Ливерпуль» определился с главной трансферной целью

Атакующий полузащитник «Баварии»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Football Insider, Мусиала попал в список главных трансферных целей «Ливерпуля».

Источник утверждает, что мюнхенский клуб потребует за 21-летнего футболиста не менее 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Джамал отказался продлевать контракт с «Баварией».

Мусиала до перехода в «Баварию» занимался в академии «Челси». Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Мусиала провел в чемпионате Германии 21 матч, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.