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    «Ливерпуль» определился с главной трансферной целью

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    Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    По информации Football Insider, Мусиала попал в список главных трансферных целей «Ливерпуля».

    Источник утверждает, что мюнхенский клуб потребует за 21-летнего футболиста не менее 100 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что Джамал отказался продлевать контракт с «Баварией».

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    • Мусиала до перехода в «Баварию» занимался в академии «Челси». Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

    В текущем сезоне Мусиала провел в чемпионате Германии 21 матч, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

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