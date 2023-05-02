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    Веркаутерен рассказал, как болельщики «Спартака» помогли Тедеско возглавить сборную Бельгии

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    Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, почему новым главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    В России Тедеско известен по работе с московским «Спартаком».

    «Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты.

    Мы долго разговаривали с каждым кандидатом — Тедеско подошел по всем критериям.

    Возраст нас особо не интересовал — Доменико набрался достаточного опыта. Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.

    Конечно, учитывали его опыт работы в "Спартаке". Мои контакты помогли собрать информацию — я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.

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    • Кто дал инсайды? Скажем так, болельщики "Спартака", которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом», — приводит слова Веркаутерена «Спорт-Экспресс».

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