Веркаутерен рассказал, как болельщики «Спартака» помогли Тедеско возглавить сборную Бельгии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгиирассказал, почему новым главным тренером сборной Бельгии стал

В России Тедеско известен по работе с московским «Спартаком».

«Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты.

Мы долго разговаривали с каждым кандидатом — Тедеско подошел по всем критериям.

Возраст нас особо не интересовал — Доменико набрался достаточного опыта. Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.

Конечно, учитывали его опыт работы в "Спартаке". Мои контакты помогли собрать информацию — я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.

Кто дал инсайды? Скажем так, болельщики "Спартака", которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом», — приводит слова Веркаутерена «Спорт-Экспресс».