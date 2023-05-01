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    Слуцкий: Посмотрите на статистику Дзюбы, как он пришел, как он играет, какое влияние оказывает на команду

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    Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может на два года продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Он же не просто какой-то обычный игрок. Посмотрите на его статистику, как он пришел, как он играет, какое он влияние оказывает на команду. 8+4 — 12 очков. А что тут говорить?

    Меня всегда интересует вопрос: в чем постареет Артем Дзюба? Скорость, которую он потерял в два года, когда начал ходить?

    Мотивация? А когда он терял мотивацию? Сколько он играл — в арендах или не в арендах, в клубах-чемпионах и нет — он везде забивал, везде был лидером, везде у него мотивация — отрицательная или положительная. Когда он терял мотивацию, чтобы он сейчас вдруг он мог ее потерять?» — отметил Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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