«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вила»: счет матча 1:0, обзор гола

В 34-м туре АПЛпринял. Встреча завершилась минимальной победой «манкунианцев».

Победный гол в составе хозяев на 39-й минуте забил Бруну Фернандеш. Для него этот мяч стал юбилейным, 100-м в рамках его клубных выступлений.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 1:0 Гол: 1:0 Бруну Фернандеш (39') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Виктор Линделёф, Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсель Забитцер (Гарри Магуайр, 86'), Кристиан Эриксен (Фред, 76'), Джейдон Санчо (Антони, 76'), Маркус Рашфорд (Антони Марсьяль, 86') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия (Джон Дуран, 76'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Леандер Дендонкер (Бертран Траоре, 64'), Алекс Морено (Лука Динь, 75'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эшли Янг (Калум Чемберс, 64'), Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Фред (87'), Тирелл Маласиа (90 + 5')

Благодаря этому победе МЮ набрал 63 очка. Он занимает 4-е место в таблице в зоне Лиги чемпионов и не проигрывает уже 5 туров подряд.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» прервала свою длинную беспроигрышную серию, но пока что остается 6-й в зоне Лиги Европы.

В другом матче тура «Борнмут» справился с «Лидсом». «Вишни» выиграли со счетом 3:1 на своем поле.

Хозяева до 24-й минуты повели в счете 2:0 благодаря дублю Жефферсона Лермы. Патрик Бэмфорд сократил разрыв до перерыва.

Во втором тайме Доминик Соланке снова увеличил отрыв «вишен». Антуан Семеньо довел дело до разгрома соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Лидс 4:1 Голы: 1:0 Хефферсон Лерма (20'), 2:0 Хефферсон Лерма (24'), 2:1 Патрик Бэмфорд (32'), 3:1 Доминик Соланке (63'), 4:1 Энтойн Семеньо (90 + 1') Борнмут: Нето, Адам Смит, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Матиас Винья (Джейдон Энтони, 63'), Джо Ротуэлл (Льюис Кук, 73'), Хефферсон Лерма, Данго Уаттара, Филип Биллинг (Киффер Мур, 63'), Райан Кристи, Доминик Соланке (Джек Стейси, 89') Лидс: Патрик Бэмфорд (Родриго, 71'), Wilfried Gnonto, Джек Харрисон, Крисенсио Саммервилл, Уэстон Маккенни (Адам Форшоу, 71'), Марк Рока, Люк Эйлинг, Лиам Купер (Максимилиан Вебер, 34'), Робин Кох, Расмус Кристенсен, Иллан Меслье Предупреждение: Адам Смит (55')

«Борнмут» поднялся на 13-е место с 39 очками на счету. У «Лидса» 4 поражения в 5 турах и 16-я позиция с 30 очками.