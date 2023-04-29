АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм», «Арсенал» сразится с «Челси»

Матчи пройдут с 29апреля по 2 марта

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 4:3

В матче 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:3.

На голы Джордана Айю, Вильфрида Заа, Джеффри Шлуппа и Эбере Эзе гости ответили точными ударами Томаша Соучека, Майкла Антонио и Найефа Агерда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Вест Хэм 4:3 Голы: 0:1 Томаш Соучек (9'), 1:1 Джордан Айю (15'), 2:1 Уилфрид Заха (20'), 3:1 Джеффри Шлупп (30'), 3:2 Майкл Антонио (36'), 4:2 Эберечи Эзе (пенальти) (66'), 4:3 Наиф Агер (73') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Эберечи Эзе, Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 90'), Джеффри Шлупп, Майкл Олисе, Джордан Айю, Уилфрид Заха (Одсонн Эдуард, 84') Вест Хэм: Майкл Антонио (Максвелл Корне, 89'), Пабло Форнальс (Саид Бенрахма, 46'), Лукас Пакета (Дэнни Ингс, 69'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Эмерсон (Аарон Крессвел, 46'), Наиф Агер, Курт Зума (Анджело Огбонна, 19'), Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Джордан Айю (15'), Томаш Соучек (24'), Владимир Цоуфаль (58')

Календарь и таблица АПЛ

Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» 34 пункта 15-я строчка.

«Брентфорд» — «Ноттингем Форест»

суббота, 29 апреля, 17:00 мск

«Брайтон» — «Вулверхэмптон»

суббота, 29 апреля, 17:00 мск

«Борнмут» — «Лидс»

суббота, 29 апреля, 17:00 мск

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»

воскресенье, 30 апреля, 16:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

воскресенье, 30 апреля, 16:00 мск

«Ньюкасл» — «Саутгемптон»

воскресенье, 30 апреля, 16:00 мск

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

воскресенье, 30 апреля, 18:30 мск

«Лестер» — «Эвертон»

понедельник, 1 мая, 22:00 мск

«Арсенал» — «Челси»

вторник, 2 мая, 22:00 мск