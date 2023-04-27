начнут матч в 21:45 в чемпионате Англии по футболу, 27.04.2023.

Последний матч между собой: Борнмут — Саутгемптон 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 1.99 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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