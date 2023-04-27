ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
    Все новости спорта

    Саутгемптон — Борнмут: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.04.2023 в 21:45 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Саутгемптон — Борнмут

    Футбол АПЛ Саутгемптон Борнмут Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Саутгемптон и Борнмут начнут матч в 21:45 в чемпионате Англии по футболу, 27.04.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Борнмут — Саутгемптон 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Саутгемптон — Борнмут.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду ЦСКА не отдаст победу «Ак Барсу»
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Победит ли «Тоттенхэм» после смены тренера «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры