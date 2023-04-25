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    «Лацио» продлил контракт с 28-летним хавбеком

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    «Лацио» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Данило Катальди.

    Данило Катальди
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    Данило Катальди

    28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года.

    Катальди — воспитанник «Лацио». За свою карьеру он трижды уходил в аренду — в «Кротоне», «Дженоа» и «Беневенто», — но никогда не покидал родной для себя клуб на постоянной основе.

    В текущем сезоне опорник провел 37 матчей во всех турнирах, однажды отметившись ассистом.

    Календарь и таблица Серии А

    «Лацио» набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера первенства «Наполи» на 17 пунктов.

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