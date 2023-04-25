«Лацио» продлил контракт с 28-летним хавбеком

«Лацио» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года.

Катальди — воспитанник «Лацио». За свою карьеру он трижды уходил в аренду — в «Кротоне», «Дженоа» и «Беневенто», — но никогда не покидал родной для себя клуб на постоянной основе.

В текущем сезоне опорник провел 37 матчей во всех турнирах, однажды отметившись ассистом.

Календарь и таблица Серии А

«Лацио» набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера первенства «Наполи» на 17 пунктов.