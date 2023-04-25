начнут матч в 22:00 в английском Чемпионшипе, 25.04.2023.

Последний матч между собой: Бёрнли — Блэкберн Роверс 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёрнли»).

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