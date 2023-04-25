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    «Бродяги» и «кларетовые» проявят активность в атаке

    «Блэкберн» — «Бернли». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 25 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Бернли»
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    Бен Бреретон
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск. «Блэкберн» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Апреля 2023 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Блэкберн»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. На текущий момент «Блэкберн» находится на 7 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    «Бродяги» намерены попытать счастье в плей-офф. Правда, для этого команде нужно что-то делать с улучшением собственных результатов.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Бёрнли

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    В минувшем туре чемпионата «Блэкберн» вновь не порадовал результатом. На выезде команда не сумела одолеть «Престон» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Бернли» для команды традиционно складываются сложно. 5 последних очных поединков завершились коллизиями «бродяг».

    Вот и в матче первого круга «Роверс» уступили по всем статьям (3:0). Да и вообще, последний гол в ворота «Бернли» команда забила еще 9 (!) лет назад.

    «Бернли»

    Команда Венсана Компани уже де-юре обеспечила себе повышение в классе. Стало быть, «Бернли» уже банально доигрывает сезон.

    У Компани есть все шансы произвести ротацию и попробовать в деле ближайший резерв. Причем в этом туре «Бернли» может окончательно застолбить за собой итоговое 1 место.

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  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата принес команде поражение. Дома «кларетовые» уступили «КПР» со счетом 1:2.

    А вот своего ближайшего преследователя команда Компани принципиально одолела. «Шеффилд Юнайтед» был обыгран со счетом 2:0.

    Гости уже фактически лишены турнирной мотивации. Правда, чем не стимул завоевать пресловутые 100 очков в чемпионате?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бернли» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Блэкберна» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, и должны порадовать результативностью.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    «Блэкберн» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бродяги» и «кларетовые» проявят активность в атаке
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