«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск. «Блэкберн» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. На текущий момент «Блэкберн» находится на 7 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

«Бродяги» намерены попытать счастье в плей-офф. Правда, для этого команде нужно что-то делать с улучшением собственных результатов.

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В минувшем туре чемпионата «Блэкберн» вновь не порадовал результатом. На выезде команда не сумела одолеть «Престон» (1:1).

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Матчи с «Бернли» для команды традиционно складываются сложно. 5 последних очных поединков завершились коллизиями «бродяг».

Вот и в матче первого круга «Роверс» уступили по всем статьям (3:0). Да и вообще, последний гол в ворота «Бернли» команда забила еще 9 (!) лет назад.

«Бернли»

Команда Венсана Компани уже де-юре обеспечила себе повышение в классе. Стало быть, «Бернли» уже банально доигрывает сезон.

У Компани есть все шансы произвести ротацию и попробовать в деле ближайший резерв. Причем в этом туре «Бернли» может окончательно застолбить за собой итоговое 1 место.

Минувший тур чемпионата принес команде поражение. Дома «кларетовые» уступили «КПР» со счетом 1:2.

А вот своего ближайшего преследователя команда Компани принципиально одолела. «Шеффилд Юнайтед» был обыгран со счетом 2:0.

Гости уже фактически лишены турнирной мотивации. Правда, чем не стимул завоевать пресловутые 100 очков в чемпионате?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бернли» предлагают — 2.25.

На викторию «Блэкберна» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, и должны порадовать результативностью .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.