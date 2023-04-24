Компани признан тренером года в Чемпионшипе

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
Kучшим тренером уходящего сезона в Чемпионшипе был признан Венсан Компани. «Бернли» под руководством 37-летнего бельгийца досрочно вышел в АПЛ.
«Это был долгий путь, и я благодарен всем людям, которые мне помогли. Я получал удовольствие от каждого шага на этом пути, потому что меня окружали люди, которые меня поддерживали», — прокомментировал получение награды Компани.
В голосовании бельгиец опередил Майкла Кэррика, который является наставником «Мидлсбро», и тренера «Ковентри» Марка Робинса.