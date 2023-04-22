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    Салернитана — Сассуоло: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.04.2023 в 16:00 начнется матч в итальянской Серии А Салернитана — Сассуоло

    Футбол Серия A Салернитана Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 16:00 22.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Салернитана — Сассуоло.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Салернитана и Сассуоло. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Сассуоло — Салернитана 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салернитана» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 3.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Салернитана — Сассуоло.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

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