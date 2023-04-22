«Лестер» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:1, обзор голов

В поединке 32-го тура английской Премьер-лигив родных стенах переигралсо счетом 2:1.

Победа «Лестера» получилась волевой. На гол Матеуса Куньи хозяева ответили точными ударами Келечи Ихеаначо и Тимоти Кастаня.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Вулверхэмптон 2:1 Голы: 0:1 Матеус Кунья (13'), 1:1 Келечи Ихеаначо (пенальти) (37'), 2:1 Тимоти Кастань (75') Лестер: Даниэль Иверсен, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Виктор Кристансен, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс (Вильфред Ндиди, 67'), Тете (Деннис Прает, 77'), Келечи Ихеаначо (Нампалис Менди, 85'), Патсон Дака, Джейми Варди (Кирман Дьюсбери-Холл, 46') Вулверхэмптон: Матеус Кунья, Диего Силва (Жоау Моутинью, 58'), Пабло Сарабия (Хван Хи Чан, 58'), Марио Лемина (Рубен Невеш, 46'), Joao Gomes, Матеус Нунес (Даниэл Поденсе, 81'), Тоте Антонио Гомеш (Педру Нету, 84'), Макс Килман, Крэйг Доусон, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Жозе Са (34'), Тоте Антонио Гомеш (42'), Бубакари Сумаре (60'), Матеус Кунья (65')

Победа позволила «Лестеру» набрать 28 очков и подняться на 17-е место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» 34 пункта и 13-я позиция.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Брентфорд» упустил победу над «Астон Виллой» — 1:1.

На гол Ивана Тони с передачи Брайана Мбеумо гости ответили точным ударом Дугласа Луиса после паса Эмилиано Буэндии.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Астон Вилла 1:1 Голы: 1:0 Айван Тони (65'), 1:1 Дуглас Луис (87') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри, Матиас Йенсен (Джош да Силва, 90'), Кристиан Нергор (Фрэнк Аниика, 46'), Витали Янельт (Миккель Дамсгор, 76'), Брайан Мбемо, Айван Тони, Кевин Шаде (Йоан Висса, 77') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, Джон МакГинн, Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис, Леандер Дендонкер (Калум Чемберс, 66'), Алекс Морено (Лука Динь, 66'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эшли Янг (Бертран Траоре, 66'), Дамиан Эмилиано Мартинес (Робин Ольсен, 46') Предупреждения: Кристиан Нергор (23'), Эшли Янг (29'), Кевин Шаде (55'), Дуглас Луис (70'), Витали Янельт (71')

После этой игры команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Астон Вилла» (51 очко) — шестая, «Брентфорд» (44 пункта) — десятый.