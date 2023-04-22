ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»Верните скучный «Арсенал». Хаотичные «канониры» теряют очки из-за глупых ошибок
  • 18:28
    • «Бавария» проиграла «Майнцу» в Бундеслиге
  • 19:16
    • Алькарас пробился в финал турнира в Барселоне
  • 19:01
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Ноттингем Форест»
  • 16:44
    • Рублев уверенно пробился в финал турнира в Баня-Луке
  • 16:11
    • ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    «Лестер» одолел «Вулверхэмптон», «Брентфорд» и «Астон Вилла» сыграли вничью

    «Лестер» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон Лестер Сити Брентфорд Астон Вилла
    В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» в родных стенах переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

    «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»

    Победа «Лестера» получилась волевой. На гол Матеуса Куньи хозяева ответили точными ударами Келечи Ихеаначо и Тимоти Кастаня.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Вулверхэмптон 2:1
    Голы: 0:1 Матеус Кунья (13'), 1:1 Келечи Ихеаначо (пенальти) (37'), 2:1 Тимоти Кастань (75') Лестер: Даниэль Иверсен, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Виктор Кристансен, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс (Вильфред Ндиди, 67'), Тете (Деннис Прает, 77'), Келечи Ихеаначо (Нампалис Менди, 85'), Патсон Дака, Джейми Варди (Кирман Дьюсбери-Холл, 46') Вулверхэмптон: Матеус Кунья, Диего Силва (Жоау Моутинью, 58'), Пабло Сарабия (Хван Хи Чан, 58'), Марио Лемина (Рубен Невеш, 46'), Joao Gomes, Матеус Нунес (Даниэл Поденсе, 81'), Тоте Антонио Гомеш (Педру Нету, 84'), Макс Килман, Крэйг Доусон, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Жозе Са (34'), Тоте Антонио Гомеш (42'), Бубакари Сумаре (60'), Матеус Кунья (65')

    Победа позволила «Лестеру» набрать 28 очков и подняться на 17-е место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» 34 пункта и 13-я позиция.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Брентфорд» упустил победу над «Астон Виллой» — 1:1.

    На гол Ивана Тони с передачи Брайана Мбеумо гости ответили точным ударом Дугласа Луиса после паса Эмилиано Буэндии.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Астон Вилла 1:1
    Голы: 1:0 Айван Тони (65'), 1:1 Дуглас Луис (87') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри, Матиас Йенсен (Джош да Силва, 90'), Кристиан Нергор (Фрэнк Аниика, 46'), Витали Янельт (Миккель Дамсгор, 76'), Брайан Мбемо, Айван Тони, Кевин Шаде (Йоан Висса, 77') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, Джон МакГинн, Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис, Леандер Дендонкер (Калум Чемберс, 66'), Алекс Морено (Лука Динь, 66'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эшли Янг (Бертран Траоре, 66'), Дамиан Эмилиано Мартинес (Робин Ольсен, 46') Предупреждения: Кристиан Нергор (23'), Эшли Янг (29'), Кевин Шаде (55'), Дуглас Луис (70'), Витали Янельт (71')

    После этой игры команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Астон Вилла» (51 очко) — шестая, «Брентфорд» (44 пункта) — десятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» не сможет переиграть «Динамо»
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Без шансов для «Шеффилд Юнайтед»
  • «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Боруссия» победит «Айнтрахт»
  • «Боруссия» Д — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры