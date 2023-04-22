«Лацио» — «Торино»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 31-го тура итальянской Серии Ав родных стенах достаточно неожиданно уступилсо счетом 0:1.

Судьба встречи была решена на 43-й минуте, когда точный удар Ивана Илича с передачи Николы Влашича принес победу туринцам.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Торино 0:1 Гол: 0:1 Иван Илич (43') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич (Лука Пеллегрини, 81'), Патрисио Габбарон (Николо Казале, 69'), Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 69'), Сергей Милинкович-Савич, Матиас Весино (Маркос Антониу, 54'), Луис Альберто, Педро Родригес (Чиро Иммобиле, 54'), Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи Торино: Антонио Санабрия, Неманья Радоньич (Янн Карамо, 69'), Никола Влашич, Рикардо Родригес, Иван Илич, Кароль Линетти, Уилфрид Стефан Синго (Эндрю Гравильон, 77'), Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Кароль Линетти (25'), Алессио Романьоли (48'), Рикардо Родригес (62'), Уилфрид Стефан Синго (63'), Эндрю Гравильон (78'), Мануэль Лаццари (79')

Календарь и таблица Серии А

Несмотря на поражение, «Лацио» остался на втором месте в турнирной таблице. В активе команды 61 очко. У «Торино» теперь 42 пункта и десятая строчка.