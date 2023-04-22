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    «Лацио» минимально проиграл «Торино»

    «Лацио» — «Торино»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах достаточно неожиданно уступил «Торино» со счетом 0:1.

    «Лацио» — «Торино»
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    «Лацио» — «Торино»

    Судьба встречи была решена на 43-й минуте, когда точный удар Ивана Илича с передачи Николы Влашича принес победу туринцам.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Торино 0:1
    Гол: 0:1 Иван Илич (43') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич (Лука Пеллегрини, 81'), Патрисио Габбарон (Николо Казале, 69'), Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 69'), Сергей Милинкович-Савич, Матиас Весино (Маркос Антониу, 54'), Луис Альберто, Педро Родригес (Чиро Иммобиле, 54'), Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи Торино: Антонио Санабрия, Неманья Радоньич (Янн Карамо, 69'), Никола Влашич, Рикардо Родригес, Иван Илич, Кароль Линетти, Уилфрид Стефан Синго (Эндрю Гравильон, 77'), Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Кароль Линетти (25'), Алессио Романьоли (48'), Рикардо Родригес (62'), Уилфрид Стефан Синго (63'), Эндрю Гравильон (78'), Мануэль Лаццари (79')

    Календарь и таблица Серии А

    Несмотря на поражение, «Лацио» остался на втором месте в турнирной таблице. В активе команды 61 очко. У «Торино» теперь 42 пункта и десятая строчка.

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