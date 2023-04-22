Артета похвалил игроков «Арсенала» после неудачного матча против «Саутгемптона»

Главный тренер лондонского «Арсенала»прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (3:3) в 32-м туре АПЛ.

«Арсенал» уступал 1:3, но после 88-й минуты забил два мяча и избежал поражения.

«Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили, но ошибки — часть игры. Но за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо.

Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их.

В АПЛ нельзя пропускать три гола. Иначе выигрывать будет тяжело.

Мы уступали в счете, но игроки сильнее, чем кто-либо, желали победить. В раздевалке виден их боевой дух. Но, разумеется, мы должны лучше играть в обороне.

Ситуация в лиге не изменилась. Задача стала сложнее, но нам просто надо делать простые вещи более качественно, сократить число ошибок. Тогда мы будем побеждать.

Игра с "Ман Сити" не будет как финал, впереди еще шесть матчей. Главное — это переломить тенденцию, особенно если некоторые игроки порой находятся в сомнениях. В футболе бывают моменты, когда ты совершаешь ошибки в не самое подходящее время, но нужно преодолевать это.

Я не видел, чтобы кто-нибудь боялся брать на себя ответственность. Наоборот, все хотят проявлять себя лишь больше», — приводит слова Артеты Sky Sports.