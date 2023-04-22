ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы
  • 00:12
    • «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Саутгемптоном»
  • 23:58
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» переиграть «Анже»
    Все новости спорта

    Артета похвалил игроков «Арсенала» после неудачного матча против «Саутгемптона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Саутгемптон АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (3:3) в 32-м туре АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Арсенал» уступал 1:3, но после 88-й минуты забил два мяча и избежал поражения.

    «Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили, но ошибки — часть игры. Но за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо.

    Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их.

    В АПЛ нельзя пропускать три гола. Иначе выигрывать будет тяжело.

    Мы уступали в счете, но игроки сильнее, чем кто-либо, желали победить. В раздевалке виден их боевой дух. Но, разумеется, мы должны лучше играть в обороне.

    Ситуация в лиге не изменилась. Задача стала сложнее, но нам просто надо делать простые вещи более качественно, сократить число ошибок. Тогда мы будем побеждать.

    Игра с "Ман Сити" не будет как финал, впереди еще шесть матчей. Главное — это переломить тенденцию, особенно если некоторые игроки порой находятся в сомнениях. В футболе бывают моменты, когда ты совершаешь ошибки в не самое подходящее время, но нужно преодолевать это.

    Я не видел, чтобы кто-нибудь боялся брать на себя ответственность. Наоборот, все хотят проявлять себя лишь больше», — приводит слова Артеты Sky Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» не сможет переиграть «Динамо»
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Бавария» снова разочарует?
  • «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ливерпуль» снова устроит погром?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры