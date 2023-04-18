СМИ: Поттер — кандидат на пост главного тренера «Вест Хэма»

Грэм Поттер Фото: globallookpress.com
Сообщается, что «молотобойцы» могут попытаться склонить Поттера к переходу, несмотря на его заявления о желании взять паузу в тренерской деятельности.
Дэвид Мойес на данный момент не совсем устраивает руководство «Вест Хэма». Он может потерять работу.
Сейчас у «Вест Хэма» 31 очко на счету, с которыми он занимает 15-е место в таблице АПЛ. Команда ведет борьбу за сохранение прописки в турнире.
Поттер был уволен из «Челси» за провальные выступления, после которых клуб занимает место в середине таблицы.