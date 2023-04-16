«Осер» обыграл «Нант», а «Страсбург» одержал победу над «Аяччо»

Обзор матчей 31-го тура французской Первой лиги.

«Клермон» — «Анжер» 2:1

Гости забили свой единственный гол на 28-й минуте встречи. Отличился нападающий «Анжера» Адриен Уну.

В этом матче арбитр назначил 2 пенальти в ворота гостей. Сначала на 33-й минуте игрок «Клермона» Грежон Кьэ реализовал одиннадцатиметровый, а спустя всего 6 минут нападающий команды Мухаммед Чам Сарачевич вывел свою команду вперед.

Футбол. Франция. Лига 1 Клермон — Анже 2:1 Голы: 2:1 Адриен Эну (28'), 1:1 Грежон Кьэ (пенальти) (33'), 2:1 Мухаммед Чам Сарачевич (пенальти) (39') Клермон: Мори Дио, Алиду Сейду, Матеуш Ветеска (Флоран Ожье, 70'), Максимилиано Кофрие, Нето Боржес, Максим Гоналон, Жоан Гастьен, Джим Аллевина (Cheick Oumar Konate, 90'), Мухаммед Чам Сарачевич (Йоанн Маньен, 65'), Эльбасан Рашани (Мехди Зеффан, 70'), Грежон Кьэ Анже: Ибраима Ньяне, Химад Абделли, Адриен Эну, Батиста Менди, Набиль Бенталеб (Jean Matteo Bahoya, 46'), Justin-Noel Kalumba (Абдалла Сима, 68'), Фаузи Гулам (Сулейман Думбия, 68'), Седрик Унтонджи (Абдулай Бамба, 41'), Янн Валери, Халид Шабанович (Лиллиан Рао-Лисоа, 32'), Поль Бернардони Предупреждения: Адриен Эну (32'), Алиду Сейду (90'), Янн Валери (90 + 6'), Химад Абделли (90 + 8') Удаления: Нето Боржес (45 + 2'), Алиду Сейду (90 + 6')

После этого матча «Клермон» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги (43 очка). «Анжер» располагается на последней 20-й строчке (14).

«Страсбург» — «Аяччо» 3:1

Первый гол хозяева забили уже на 26-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Кевин Гамейро.

Второй гол «Страсбург» забил лишь на 71-й минуте. Полузащитник хозяев Хабиб Диарра точным ударом удвоил преимущество своей команды.

Спустя всего 5 минут «Аяччо» побежал отыгрываться. Полузащитник команды Микаэль Баррето на 76-й минуте сократил отставание до минимума.

На 89-й минуте игрок «Страсбурга» Юито Судзуки поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Аяччо 3:1 Голы: 2:0 Мухамаду Диарра (71'), 2:1 Mickael Barreto (76'), 3:1 Yuito Suzuki (89') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Лука Перрен, Александр Джику, Исмаэль Дукуре, Эдуард Соболь, Жанрикне Беллегард (Ибраима Сиссоко, 63'), Жан-Эде Паскаль Аолу (Саньин Прцич, 57'), Морган Сансон, Лебо Мотиба (Мухамаду Диарра, 63'), Кевин Гамейро (Yuito Suzuki, 75') Аяччо: Мунем Эль-Идрисси (Риад Нури, 56'), Кевин Шпадануда (Ромен Амума, 56'), Mickael Barreto, Сирий Байала (Йоанн Тузгар, 65'), Матьё Кутадёр (Венсан Маршетти, 66'), Тома Мангани, Юссуф Коне, Седрик Авинель, Умар Гонсалес, Исмаэль Диалло, Бенжамен Леруа Предупреждения: Мунем Эль-Идрисси (34'), Матьё Кутадёр (64'), Седрик Авинель (70'), Саньин Прцич (79'), Исмаэль Диалло (83'), Мухамаду Диарра (90 + 3'), Юссуф Коне (90 + 3')

После этого матча «Страсбург» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги с 29-ю очками в копилке. «Аяччо» располагается на 19-й позиции (21).

«Осер» — «Нант» 2:1

Хозяева открыли счет уже спустя 5 минут после начала встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Нанта». В составе «Осера» реализовал одиннадцатиметровый удар защитник Жубал.

На 43-й минуте хозяевам удалось удвоить преимущество благодаря голу Жои Да Кошты — 2:0.

Во втором тайме «Нант» побежал отыгрываться, но команду хватило лишь на один гол. На 55-й минуте забитым мячом отличился Мостафа Мохамед.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Нант 2:1 Голы: 2:0 Нуну Да Кошта (43'), 2:1 Мостафа Мохамед (55') Осер: Донован Леон, Жюльен Жанвье, Жубал, Сулейман Туре, Райан Равелсон, Youssouf M'Changama, Бирама Туре, Аким Зедадка, Готье Эн (M'Baye Niang, 82'), Гаэтан Перрен (Лассин Синайоко, 17'), Нуну Да Кошта (Маттис Аблин, 65') Нант: Мостафа Мохамед, Моузес Саймон (Игнатиус Кнеп Ганаго, 70'), Самуэль Мутуссами (Флоран Молле, 46'), Мусса Сиссоко (Анди Делорт, 70'), Людовик Блас, Андрей Жиротто (Stredair Appuah, 84'), Жауэн Аджам, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Жоао Виктор (Фабьен Сентонс, 46'), Альбан Лафон Предупреждения: Жоао Виктор (36'), Antoine Kombouare (76'), Николя Паллуа (89'), Сулейман Туре (90 + 4')

После этого матча «Осер» занимает 14-е место в Первой лиге (32 очка). «Нант» — на 15-й позиции (31).

«Брест» — «Ницца» 1:0

Единственный гол хозяева забили на 12-й минуте матча. Точным ударом отличился нападающий «Бреста» Жереми ле Дуарон.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Ницца 1:0 Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Жан-Кевин Дюверн (Брэдли Локо, 79'), Харис Белькебла, Уго Маньетти (Феликс Лемарешаль, 79'), Франк Онора, Ромен дель Кастильо (Махди Камара, 66'), Жереми ле Дуарон (Матиас Перейра Лаж, 78'), Стив Мунье Ницца: Билал Браими (Гаэтан Лаборде, 60'), Бадредин Буанани (Джо Брайан, 79'), Росс Баркли, Мельвен Бар, Reda Belahyane, Кефрен Тюрам-Юльен (Хишем Будауи, 60'), Антуан Менди, Ayoub Amraoui (Теремас Моффи, 46'), Данте (Жан-Клер Тодибо, 60'), Пабло Росарио, Каспер Шмейхель Предупреждения: Ayoub Amraoui (20'), Уго Маньетти (58'), Хишем Будауи (77'), Джо Брайан (85')

После этого матча «Брест» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги (31 очко). «Ницца» — на 9-й строчке (45).